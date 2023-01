«Take took taken»

El verb que intitula la píndola d'avui té múltiples sentits que, a vegades, es confonen amb els d'altres verbs. A saber: es tradueix per agafar quan significa desplaçar o fer servir transport públic. Exs.: I've taken three tomatoes = He agafat tres tomàquets. Which train/bus do you take? = Quin tren/autobús agafes? [Nota: No solem dir take a plane o take the car, sinó fly o drive]. Ara bé, we catch the train/bus si hi ha la possibilitat que se'ns escapi.

El verb portar es tradueix per take quan l'acció és d'anar. Ex.: We take pastries to Solsona = Portem pastissos a Solsona. Però si l'acció és de venir, portar = bring. Exs.: They bring me flowers, but they brought you candy = Em porten flors, però et van portar dolços.

A més, we take turns, tests, breaks, walks, photos i trips, (fem torns, exàmens, pauses, caminades, fotos i viatges). També: we take risks, sides i measures (ens arrisquem, prenem partit i prenem mesures).

I take it that's enough for today = Dono per suposat que per a avui ja n'hi ha prou.