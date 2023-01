El Consell d'Alcaldies del Solsonès ha posat a sobre la taula amb gran cruesa el problema que suposa per als ajuntaments petits no disposar dels serveis de secretari imprescindibles per poder portar a terme l'activitat administrativa. El Servei d'Assistència Tècnica que presta aquest servei a la majoria dels ajuntaments de la comarca, que no es podrien permetre tenir-ne per ells mateixos, està en quadre per una absència i una baixa temporal, i les organitzacions superiors no li aporten solucions. La falta de personal qualificat és un problema greu en molts sectors, des de les enginyeries fins als metges -la qual cosa demostra amb absoluta cruesa que aquest país té un problema estructural en l'ensenyament i en el mercat laboral, fruit de la falta de previsió-, però la diferència amb els secretaris i altres funcionaris és que és la mateixa administració la que imposa la seva actuació i condemana els ajuntaments al bloqueig si no en disposen. Si l'administració no és capaç de proporcionar aquest tipus de buròcrates, que flexibilitzi el seu paper. La burocràcia ja fa prou nosa a tantíssimes activitats; només falta que, al damunt, iniciatives de tota mena quedin aturades perquè no hi ha secretari. Si no n'hi ha, que el seu paper el faci algú altre.