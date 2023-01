Bonprofe GPT

Pel que m’expliquen els joves que tinc a prop, les tècniques pedagògiques en vigor, les que rebutgen les classes magistrals de sempre i es basen en fer treballs en grup i presentacions a classe, generen un enorme avorriment que es resol copiant tant com sigui possible el que els alumnes poden arreplegar a internet, i els únics professors dels quals parlen bé i que estimulen el seu interès per aprendre alguna cosa són els que són capaços d’explicar coses complexes de manera que s’entenguin, saben captar l’atenció dels alumnes amb detalls sorprenents i anècdotes sobre la seva matèria, transmeten passió pel que expliquen i es nota que en saben molt. O sigui, els bons professors de sempre. Abans eren una minoria, i ara també. I estant les coses així, apareix ChartGPT, l’eina d’intel·ligència artificial que redacta correctament qualsevol cosa senzilla que li demanis. Si fins ara ja era ben evident que l’important no és saber les respostes, sinó trobar les preguntes, ara aquesta realitat esdevé inapel·lable. Les respostes són totes a la web, i Chart GPT te les posa per escrit de la forma que demani el professor. Ara sí que es podran fer treballets sense haver après absolutament res. Ara sí que l’únic que marcarà la diferència serà el professor i l’única avaluació útil serà deixar l’alumne sol davant del paper en blanc, i a escriure.