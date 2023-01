Com perdre unes eleccions

Hi ha gent que s’esforça en perdre eleccions. La mateixa setmana que una enquesta dona a Xavier Trias el lideratge en la preferència dels electors barcelonins, entren en funcionament a la capital disset nous radars que són màquines de posar multes. En realitat tots els radars ho són les primeres setmanes (o mesos) per molt que s’hagi avisat, i encara més si no s’ha fet prou campanya informativa. Després es normalitza la situació i s’assimila la novetat, però es tracta d’un procés llarg perquè som animals de costums i no ens assabentem de res que no ens arribi per un grup de whatsapp. Fins que no es culmina el procés d’adaptació el ciutadà està de mal humor i emprenyat amb l’ajuntament. Per això els canvis d’aquesta mena s’han d’implantar al principi del mandat, per dona temps a pair-los, però mai quan falten quatre mesos per la cita amb les urnes i la campanya electoral ja bull. A més a més, convé enviar les primeres multes als infractors amb una bonificació del cent per cent a benefici de la seva futura actitud positiva: «aquesta li perdonem perquè vostè sembla una bona persona, però no hi torni, si us plau». Rigor i bondat en el mateix gest, perquè en el fons som éssers gregaris i volem que ens diguin el que hem de fer, però alhora patim grans insuficiències emocionals a causa de les quals reclamem i agraïm els signes d’amor de qui ens mana. El cristianisme sempre ha mostrat una gran estima per la paràbola evangèlica del bon pastor, aquella on Jesús diu als deixebles: «Jo soc el bon pastor. El bon pastor dóna la vida per les seves ovelles. Conec les meves ovelles i elles em coneixen a mi». La iconografia associada, present ja als frescos murals de les catacumbes, mostra a Jesús envoltat de xais i carregant un anyell a collibè. Les ovelles fan el que els diu el pastor i els humans també, però ens agrada pensar que el pastor ens estima i no que ens té mania i només pensa en castigar-nos, justament la imatge projectada per l’atac amb traïdoria dels radars colauistes.