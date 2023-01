Una Gaddafi em vol fer ric

El correu electrònic s’ha convertit en un camp de mines. Algunes et poden despistar. Per exemple, he rebut un mail (pretesament) del Santander on em demanen que actualitzi un codi clicant un link. Té un aspecte professional i versemblant. Segur que hi haurà algú que picarà i obrirà la porta a ves a saber quin cavall de Troia. Però també és veritat que hi ha estafadors grotescos. En una setmana he rebut dos mails que semblen d’humoristes. Un es fa dir Stanley Guttason i em comunica que «yo trabajo aquí, en Londres, com el Banco UBS, y tenemos un cliente fallecido que dejó 3,8 millones de libras esterlinas en el banco, que no se reclama», i m’ofereix fer una maniobra amb ell per repartir-nos-ho. Gràcies, Stanley. I un altre encara millor: una Aysha M. Al-Gaddafi em diu amb un text macarrònic que «actualmente resido aquí en Omán, soy una madre soltera y viuda (tot alhora?) y soy la única hija biológica del difunto presidente de Líbia, coronel Gaddafi», de qui ha heretat 27 milions de dòlars que no pot gestionar directament i necessita un soci que ho faci a través d’una societat benèfica a canvi de quedar-se’n una part. Algú com jo, per exemple. M’ha triat. Gràcies. Però si envien mails així deu ser que algú pica, no? Euhm: qui cau en una trampa així, no es mereix el que li passi?