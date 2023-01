L’Ajuntament de Manresa i la UPC van presentar ahir el que serà responsable de desenvolupar el projecte de transformació de la Fàbrica Nova en un nou campus de la Politècnica que sigui, alhora, un pol de desenvolupament de coneixement. Xavier Massó, gerent de la UPC del 2018 al 2022, terrassenc amb domicili a Viladecavalls, ha estat l’elegit. El seu perfil sembla encaixar molt bé amb el propòsit per al qual se’l contracta, ja que Massó va participar directament en la creació del campus Diagonal-Besós de la UPC, que encara que no es presenti com el model a seguir a Manresa, és inevitable que es contempli com a punt de referència. Tot i que l’Ajuntament de Manresa té un equip humà molt gran no sempre optimitzat, i que acaba de contractar una gerent la feina de la qual no és gaire visible, es pot entendre que calgui un perfil així per tirar endavant un objectiu tan ambiciós. Tanmateix, haurà de demostrar que calia. Si més no, de moment la seva principal virtualitat és que la UPC en pagarà la meitat del sou. Serà la primera despesa que la Politècnica destinarà al projecte, i potser es pot interpretar com una mostra de compromís.