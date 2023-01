QuÍmio a Puigcerdà

La prestació d’un servei sanitari de qualitat, que només fa una dotzena d’anys semblava que a Catalunya estava garantida, és a hores d’ara un dels repte més importants que té plantejats el país. El sistema, dens i complicat, té moltes dificultats per recuperar una bona governança després del daltabaix de la covid i per trobar metges i infermeres: la gran fornada dels vuitanta està a punt de jubilar-se, i els governs no han previst durant els darrers anys cap mesura per formar-ne en quantitat suficient per rellevar-los. El problema de falta de professionals es pateix arreu, però, com més lluny de Barcelona, més greu és. Si a Manresa les dificultats són molt serioses, a Berga, a Solsona i a Puigcerdà són dramàtiques. Per això és una gran notícia que l’Hospital de Cerdanya pugui oferir un nou servei de quimioteràpia als seus pacients. No haver de desplaçar-se en un moment en què el malalt es troba especialment vulnerable és un gran avenç. S’ha aconseguit per la via eficient i raonable: un centre superior, Sant Joan de Déu de Manresa, que fa un esforç addicional, hi porta el servei. Aquest hauria de ser el camí a seguir de forma sistemàtica, pel bé dels ciutadans.