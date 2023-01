A dalt i a baix de Montjuïc

Avui és el gran dia. L’independentisme es manifestarà a Montjuïc per fer saber que «aquí no s’ha acabat res». Seran desenes de milers, segur, perquè res no mobilitza com la indignació contra l’ofensa, i els certificats de defunció del Procés que han llançat Pedro Sánchez i el seu govern han tingut l’efecte d’una plantofada que trenca l’endormiscament. Si tal defunció és real o imaginada depèn del que definim amb el nom de Procés, però si l’entenem com la llarga marxa cap a l’Estat català iniciada el Corpus de Sang del 1640, llavors aquest mort és ben viu.

Mentrestant, a dos-cents metres de distància, els presidents espanyol i francès es reuniran per posar al dia qüestions d’interès comú, i no sembla que la revolta catalana sigui una d’elles. Sobre la taula hi haurà el tub submarí per transportar hidrogen de Barcelona a Marsella, les comunicacions transfrontereres, els jocs d’aliances dins la Unió Europea, la guerra d’Ucraïna, els preus de l’energia... però d’entrada no s’hi espera la crisi catalana, perquè a França no existeix i Emmanuel Macron no té cap ganes d’involucrar-se en la d’aquest costat de la ratlla.

Entre les quatre columnes de Montjuïc i el palau del MANC, seu de la trobada, hi ha un desnivell. Oriol Junqueras, la direcció d’ERC i un cert nombre de militants seran a baix, al pla; Pere Aragonès serà a dalt, al turó, i la resta del Govern s’ho mirarà per la tele. Junqueras cantarà eslògans i potser ignorarà xiulets, i Aragonès farà com aquell que lloga una masia per un seminari, saluda els organitzadors quan arriben i desapareix perquè no hi pinta res. Que aniria d’aquesta manera ho sabem des de divendres passat, quan la delegada del Govern central va posar els punts damunt les is. Va dir: «el mateix paper que qualsevol altre president autonòmic». Amb el partit manifestant-se al pla de baix, no serà fàcil que li concedeixin ni mitja oportunitat de lluïment al palau de dalt. Quan s’apropen eleccions caduquen les aliances.