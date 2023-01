Excuses de mal pagador

Dilluns passat, xafardejant per les xarxes, vaig trobar el tall d’una entrevista que havien fet al conseller de Territori, Juli Fernández, al programa de televisió Cafè d’idees. Vaig fer per recuperar-lo perquè sembla que una part important dels assumptes que faran possible que tinguem pressupost o no depenen de la seva conselleria i vaig entendre que podia ser una entrevista aclaridora del que ha de venir.

L’entrevista em va decebre molt. El conseller, que per la manera de vestir sembla que té una necessitat vital de cridar l’atenció, no va contestar clarament cap de les preguntes que li va fer la presentadora. El curiós de l’entrevista és que no és que no sapigués què dir, sinó que no ho volia dir. I el pitjor de tot, el que va fer va ser reafirmar-se en la seva política del no a tot, això sí, disfressada de postmodernitat il·lustrada, recolzada en un suposat ambientalisme per a un país de foto, sens dubte manipulada per Photoshop.

Si el capteniment del Govern és el que va exposar el conseller, no tindrem pressupost, i no cal allargar més l’angoixa, no té cap sentit. El Govern no vol, per por a les protestes d’alguns, prendre les decisions que li corresponen, prefereix allargar-les en el temps, fent contrapropostes que no depenen d’ells. Sent optimista, el millor que es pot dir és que trigaríem anys i panys a aplicar-les.

Aquest és el conseller responsable de l’anunci de 287 noves places d’aparcament a Manresa de les 14.677 anunciades a tot Catalunya per impulsar la intermodalitat del transport. Al Regió7 de dimecres, Gemma Camps denunciava que el més calent és a l’aigüera, i que tot surt de l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-transport privat. La realitat és que ningú sap on poden anar situades aquestes noves places, fins i tot es fa difícil de localitzar les que diuen que tenim en aquest moment.

Aquest senyor es permet dir en l’entrevista que no cal ampliar l’aeroport perquè només canviant la configuració de les pistes es podria encabir una ampliació significativa de trànsit, això sí, per fer-ho s’ha de traspassar la gestió a la Generalitat. No deu ser que Aena ja ho té més que estudiat i aquesta alternativa no funciona? Algú ens vol fer creure que Aeroports de Catalunya, l’empresa que gestiona l’aeroport de Lleida, que està sense avions, serà més eficient que Aena, soci tecnològic de les grans corporacions que gestionen aeroports de mig món?

Les explicacions sobre la B-40 o el HardRock van anar pel mateix camí, cal aprofitar les carreteres actuals del Vallès... O tot està pendent d’un informe... fins al punt que la mateixa presentadora li va haver de dir "no deu ser que estan esperant a les eleccions municipals a veure si canvien les majories al territori?".

En resum, un Govern que no lidera, que continua assentat en la irresponsabilitat, que no té gens d’interès a rellançar el país. Un Govern que no mostra cap interès a tenir un pressupost, i després tot seran excuses de mal pagador.