La Seu, a la vista

La Seu ha estat testimoni de 700 anys de la història de Manresa, molt més si comptem el temple romànic que la va precedir i que, de fet, continua formant part de la Seu, perquè un bon tram de les seves parets es va integrar en la basílica actual. N’ha estat testimoni i protagonista, fins al punt que explicar la història del temple permet explicar la història de la ciutat. Una història apassionant. Ara, a l’Espai Oliba, una sala a la qual es pot accedir des del claustre, hi han quedat exposades sis maquetes que mostren l’evolució de l’edifici, des del romànic fins a l’actual passant per les quatre grans modificacions que s’hi han fet. El treball, que hem d’agrair a la delegació de la Catalunya Central del Col·legi d’Arquitectes, és obra de Francesc Rafat i Fermí Bataller, un documental del qual n’ha estat el punt de partida. La cura i la precisió històrica amb què han estat realitzades permet veure la història del temple d’un cop d’ull. És un material excel·lent per explicar l’evolució no només de la basílica, sinó del gòtic d’aquest país, i proporciona un suport magnífic per a les visites guiades al temple. Un gran encert.