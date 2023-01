Barranquilla: Vinyes, GarcÍa MÁrquez, Shakira...

Barranquilla és una ciutat preciosa de la costa caribenya colombiana, la vaig visitar fa uns anys, la veritat en vaig quedar fascinat com era, vaig anar des de la Guajira a la frontera amb Veneçuela cap a Santa Marta i Cartagena d’Índies. Colòmbia era i encara és un país acollidor i fantàstic. Els narcos i traficants de drogues no han pogut esborrar el bon caràcter dels seus habitants. Ara tenim a l’ex del jugador del Barça, Gerard Piqué com la barranquillera més famosa del món mundial, amb la seva darrera cançó ha posat al Barça, Piqué i la seva família (mare inclosa), Barcelona al mapa, ah!, i les bruixes de retruc... De fer una vida tranquil·la i assossegada amb les seves dues criatures, l’exmarit, pares i sogres tots vivint de costat i tots junts ha explotat, la cançó que ha esdevingut la venjança més mundial amb milions de reproduccions i guanys milionaris amb euros...

Hi ha més coses importants per Barranquilla que la cantant de moda d’ara, com per exemple en Ramon Vinyes que des de l’any 1922 va viure i on es va casar amb María Luisa Salazar, filla d’una família benestant de la ciutat. Tenia una llibreria i quan se li va cremar la seva llibreria i a l’estat espanyol es va expulsar a l’Alfons XIII (conegut com el Cametes i/o Llapisera) va decidir tornar a Catalunya. En Vinyes era molt catalanista i republicà, després de la guerra civil de 1936-39 va tornar a exiliar-se a Colòmbia i va retornar a Barranquilla. Va dirigir la revista Voces, era professor d’una selectiva escola de senyoretes i va ser l’ànima d’unes tertúlies literàries entre les quals hi havia un il·lustre barranquillero en Gabriel Garcia Márquez, conegut també com a Garbo.

En García Márquez a la seva obra Cien Años de Soledad parla del «sabio Catalán» que evidentment és el berguedà Vinyes. A les seves memòries Vivir para Contarla, de l’any 2000, torna a citar en Vinyes, aquest cop, amb el seu nom i cognoms. Això sí que fou un gran reconeixement per l’obra i tasca de l’escriptor berguedà. Ara tots sabem on està el Carib colombià, on està Barranquilla, però per mi el mèrit és dels escriptors Vinyes i Garcia Márquez, no per l’exparella d’un dels millors jugadors del Barça.

Fa molt pocs dies vaig conèixer a l’Ateneu Barcelonès un jove escriptor de Barranquilla, Francesco Vitola Rognini, vàrem xerrar sobre Vinyes i el seu llegat a Colòmbia on li han publicat els seus llibres de memòries de la postguerra civil d’Espanya 1936-39, o un interessat llibre fet per Heriberto Fiorilla La Cueva: Crónica del Grupo de Barranquilla que ja n’han fet tres edicions. Aquí, encara no s’ha fet mai un intent de publicar les seves obres completes i de tant en tant es van reeditant els seus contes, que, per cert, la primera edició es va fer pels catalans exiliats a Mèxic i una revista dels exiliats berguedans feta França, on li van publicar El Noi de Bagà.

En fi, jo soc més d’en Vinyes, Garbo, o del mateix Piqué, que ens ha donat tantes alegries al futbol, i això de la Shakira veurem com acaba, pobres dels seus fills quan s’adonin de les barbaritats que sa mare diu de son pare i de l’àvia materna... això sí que és un culebrot i no algunes de les sèries, tan dolentes i avorrides que ara fan per TV3 o el Canal 33.