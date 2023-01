Evitar el malestar

Un establiment de la carretera de Vic de Manresa que ven alcohol fins entrada la matinada i una discoteca del carrer Bonsuccés estan generant malestar a tota la zona del carrer dels Esquilets, que queda al mig, i del seu entorn. La situació que aquest diari va explicar el juliol passat no ha millorat, sinó al contrari. En aquell moment, els veïns demanaven a l’Ajuntament que hi intervingués per tal que Express Super, una petita botiga d’alimentació, deixés d’oferir alcohol a unes hores que atreuen un públic sorollós; ara, una queixa formulada per escrit hi inclou que intervingui per evitar, també, que els clients de la discoteca La Zona facin soroll i embrutin el carrer, i que tots plegats s’abstinguin d’allargar la festa a la plaça Porxada. L’Ajuntament ha tramitat una modificació de les ordenances que ha de permetre prohibir la venda d’alcohol a partir de certes hores, però mentre això no arribi, no consta que s’hagi fet res útil. El resultat és que el problema va creixent i el malestar va empitjorant. La sensació que la convivència és cada cop més difícil és un càncer perillós i el govern municipal hauria de fer tot el possible per aturar-la. Sense esperar més.