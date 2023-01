Ofegats entre paquets i mals hàbits

Parlant l’altre dia amb gent que treballa en una empresa de missatgeria m’explicaven que aquestes festes el volum de paquets que s’han mogut ha estat desorbitat. Vaig somriure perquè és una afirmació que fan cada any, colgats entre caixes de regals, lots de Nadal i compres d’última hora, però aquesta vegada, a més, feien notar que també ha crescut el mal humor entre les persones que esperen rebre les seves compres per Internet i, a més, el poc valor que se li dona a tot el desplegament que hi ha darrere de cada enviament.

Les dues afirmacions són preocupants. La primera, és cert que vivim en un ambient enrarit, on abunda la mala educació, la falta d’empatia i el marcar paquet. Era qüestió de temps que el vòmit fes el salt de les piulades de Twitter i la secció de comentaris de Facebook al carrer. L’altra sentència també ens afecta tots. Estudis indiquen que el 20% de les compres ja es fa a través d’Internet i estem agafant mals hàbits: comprar tres peces de roba sabent que se’n retornaran dues; adquirir a l’altra punta del país o del món productes que t’ofereixen a la botiga del costat de casa (fins i tot a millor preu); o optar per entregues immediates, que es transporten individualment i gasten tres vegades més energia.

El comerç electrònic va venir empaquetat amb un llaç per quedar-se i és un recurs positiu, però que cal saber utilitzar i acabar de regular. I això passa per un reajustament de totes les parts implicades. Als Estats Units, un 30% del rebuig generat correspon a residus de l’e-commerce. Una caixa, dins d’una altra caixa, embolicades en unes quantes capes de plàstic. Més dades: a Espanya es transporten anualment uns 41 milions de m3 d’aire, espai no utilitzat i, per tant, malgastat. Per part de les empreses missatgeres, fallen especialment l’últim quilòmetre d’entrega, el viatge des del magatzem fins a la porta de casa. N’hi ha que ja han començat a implementar flotes de vehicles elèctrics per reduir les emissions, però és un percentatge molt petit dels milers i milers de furgonetes que es mouen cada dia. I per últim, la part més important, del paquet, l’usuari: comprar només el que necessites, prioritzar les botigues locals i optar per buscar online allò que no tinguis a menys de 15 km, fer servir enviaments normals i punts de recollida, premiar les empreses que fan servir el mínim embalatge i evitar les devolucions ja que gasten un segon trajecte i el producte sol acabar a les escombraries. Tenim un paquet bomba a les mans i està a punt d’explotar.