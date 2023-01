Agressions i política

Persones i col·lectius tenim les nostres idees. Exposar-les, confrontar-les i debatre-les ens és propi. Imposar-les és un mal negoci. Sempre. I fer-ho, o intentar-ho, a través de l’agressió, de la violència, és inadmissible. Divendres a la nit, un grup de persones que aquest diari no ha pogut identificar i representants del partit Front Nacional van arribar a l’agressió en un enfrontament a l’interior d’un local d’oci nocturn del barri antic de Manresa. El Front Nacional respon a un perfil de formació nacionalista situada a l’extrema dreta. Els representants d’aquest grup asseguren que ells són víctimes d’una agressió, tot i que aquesta es va produir enmig d’una baralla. Les idees extremes solen tenir, també, un rebuig i una resposta tant o més extrema, però és inacceptable que aquestes reaccions siguin violentes, irrespectuoses amb les persones, que estiguin carregades d’odi contra grups socials concrets. És rebutjable que s’entengui l’homosexualitat, o la condició sexual de cadascú, com un feblesa, i que se’n faci escarni. Aquests haurien de ser, per a tots, debats superats. Hi ha unes eleccions a la cantonada. La lluita política no es pot situar en l’agressió.