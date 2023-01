«Giving cat for rabbit»

L’anglès té molts mots que signifiquen estafa; els cinc més populars són trick, hoax, fraud, sham i rip-off. Ara bé, el mot trick té altres sentits, com truc (p.e.: magic trick = truc de màgia) i en l’expressió dirty trick (mala passada).

Pel que fa al verb estafar, el camp també és fèrtil: hoodwink, dupe, bamboozle, swindle i hornswaggle. A més, els verbs kid i cheat tenen matisos especials:

to kid – enganyar (de broma)

Bride to groom: Your zipper’s down. / Groom: *panic*. / Bride: Haha, just kidding.

La núvia diu al nuvi: Tens la cremallera abaixada. / El nuvi: *pànic*. / La núvia: Haha, és broma.

to cheat–fer trampa, no jugar net

Cheating at poker in Las Vegas can be bad for your health. / Fer trampa jugant a pòquer a Las Vegas pot prejudicar la salut.

A més, too cheat on someone vol dir enganyar la parella.

Finalment, dues expressions que equivalen a la traducció del títol són pull the wool over someone’s eyes (tibar la llana sobre els ulls d’algú) i pull someone’s leg (tibar la cama d’algú).

[El títol en català: Donar gat per llebre.]