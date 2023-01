Fa sis mesos justos que un incendi violentíssim va castigar durament l'entorn del Pont de Vilomara, i molt especialment la urbanització de River Park. En aquell moment, la gran majoria dels propietaris de cases tenien assegurances que, creien, els cobririen si, algun dia, la seva casa patia danys greus i calia afrontar reparacions importants. Els testimonis recollits per aquest diari indiquen que, com acostuma a passar en aquests casos, no és així. Arribada l'hora de la veritat, les assegurances no cobreixen els danys que s'han patit, o no paguen quan els diners són realment necessaris, o exigeixen tramitacions inesperades. A River Park, el problema de les asseguradores pren el relleu del foc primer, i de la migradesa de les ajudes institucionals després. Naturalment, les asseguradores pagaran allò que estiguin obligades a pagar per contracte. Altra cosa és que els contractes responguin realment, en la lletra petita, a allò que els agents han venut i els clients creuen haver comprat. Ningú no pot exigir el que no ha comprat, però la lletra petita hauria de ser molt més grossa, neta i transparent.