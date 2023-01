Història viva de l’Anoia

Amb aquest diari distribuïim avui el primer exemplar d’una nova etapa del Diari d’Igualada, que reneix com a publicació mensual després d’una llarga pausa. Els lectors el trobaran encartat a Regió7 i també en punts d’Igualada on es distribuirà gratuïtament. La informació sobre l’Anoia s’ofereix puntualment en les pàgines diàries de Regió7 i a la pàgina web, però la recuperació d’aquesta capçalera -ara amb web pròpia- permet donar periòdicament una visió ampliada de l’actualitat de la comarca i ampliar també les veus locals que s’hi podran fer sentir. Torna així una capçalera que ja va formar part dels continguts d’aquest diari i que ara recuperem amb molta il·lusió. No és un fet qualsevol: Diari d’Igualada va ser fundat el maig del 1931 i es va publicar en la seva primera etapa fins al juliol del 1936, de manera que coincideix gairebé exactament amb la Segona República. Va ser una publicació en català, catalanista i conservadora que va reunir grans plomes de la ciutat i que hi va deixar una gran empremta, esquinçada després pel franquisme. És un gran goig poder reprendre, un altre cop, un fil que és història de la comarca. Història viva, una altra vegada.