I encara no hi ha Vox

Amb la del santjoanenc Josep Lluís Javaloyes com alcaldable del Partit Popular ja són nou les candidatures anunciades per a les eleccions municipals a Manresa. Haurien de passar coses molt estranyes perquè totes obtinguessin regidors. A les darreres només van aconseguir-ho cinc grups, i a les anteriors van ser-ne sis; si a les properes es mantingués la mateixa tònica minvant, més de la meitat de les llistes anunciades es quedaria a les portes. I quedar-se a les portes significa no rebre cap subvenció oficial per rescabalar més o menys les despeses de la campanya.

Nou candidatures, i encara falten dies per tancar el registre. Els partits ja existents poden apuntar-se en qualsevol moment, i n’hi ha que no han mogut peça, com ara Vox, que sí que va presentar-se la darrera vegada. És igual que tinguin o deixin de tenir gent a la ciutat; la llei permet que encapçali la llista qualsevol veí de qualsevol municipi espanyol. Tant serveix un de Sant Joan de Vilatorrada com de Santa Cruz de Tenerife, posem per cas.

Fa quatre anys Vox va obtenir 429 vots a Manresa. Inútils? No, perquè els va sumar al total estatal per marcar múscul. En les eleccions que venen es faran moltes sumes d’aquesta mena per extreure’n conclusions de política general.

Fa quatre anys el PP va fer un resultat molt baix a la ciutat, però ho torna a intentar. No ha badat boca sobre política municipal i el seu candidat ha estat vuit anys regidor a Sant Joan. D’això se’n diu baixar en paracaigudes, i als electors no els acaba d’agradar, però els qui ho practiquen esperen arreplegar aquella mena de vot que no es fixa ni en el cap de llista ni en el programa municipal sinó en les sigles dels partits. Tanmateix, a les darreres autonòmiques el PP va obtenir un esquifit 2,3% de vots a Manresa, per darrera de Vox i de Ciutadans. Estem parlant de fa tot just un any, i els d’Abascal van treure el 5,5%, xifra que en unes municipals els permetria seure al consistori. Però les extrapolacions sempre són agosarades.