Puccini vs. Villalobos

Això és profanar Puccini! A cridar a la Boqueria! Mai havia anat al Liceu ni, de fet, a cap espectacle on una part del públic demostrés el seu descontentament amb crits i xiulets. I va ser tota una experiència. N’hi ha que diuen que és una falta de respecte pels cantants i tota la colla que són a dalt l’escenari concentrats i fent la seva feina amb el màxim de rigor i professionalitat; i d’altres que opinen que el públic té dret a dir-hi la seva quan li sembli i quan li convingui. Llibertat d’expressió. Sigui com vulgui, el cas és que aquesta Tosca que vam anar a veure dijous passat gràcies a les biblioteques de Sant Vicenç de Castellet i del Casino de Manresa i el LiceuBib no ha deixat indiferent ningú. A mi em va agradar. I molt! Perquè una de les funcions de l’art és interpel·lar-nos i Rafael R. Villalobos, el director d’escena, ho va aconseguir. En una entrevista que li va fer el director artístic del Gran Teatre del Liceu, Víctor García de Gomar , Villalobos explica que va ser davant de Judit i Holofernes de Caravaggio que va entendre que la «bellesa no sublima ni converteix en naïf les escenes terrorífiques, sinó que ens ajuda a mirar de fit a fit allò que ens fa por. La bellesa és el millor canal per explicar les coses més dures, més difícils, més obscures». Perquè, tot i que pugui semblar una paradoxa, és la bellesa que ens permet endinsar-nos en una realitat dura que d’altra manera no coneixeríem. Perquè és tan crua que tancaríem els ulls. No ho podríem suportar. La influència de Caravaggio, de la mà del pintor Santiago Ydáñez, hi és present des de bon principi, però és en el segon acte quan pren protagonisme. Les cares d’uns gossos ferotges amb els ullals ben esmolats van girant a sobre l’escenari mentre la tensió dramàtica del llibret i la música van in crescendo. L’òpera com a obra d’art total. Un tul immens i preciós amb una versió del quadre esmentat cau des de dalt el sostre i clou l’acte. Impactant. I Pier Paolo Pasolini. Valoro la gosadia del director sevillà de fer-lo compartir escenari amb personatges tan genuïnament operístics com Floria Tosca, Mario Cavaradossi i el malvat i sinistre Baró Scarpia. Perquè Tosca, a part d’un drama passional, és també una òpera política. Ens parla de la manera com Roma tracta als seus artistes; de la relació que s’estableix entre la societat i l’art. Mario Cavaradossi, el pintor, serà assassinat per les seves idees polítiques. Pasolini, un segle i mig després, també. Dos artistes incòmodes pel poder. La Roma de 1800 i la de 1975. Tan lluny i tan a prop. Em va agradar que Villalobos m’hi fes pensar.