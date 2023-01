Claredat, gràcies

L’Ajuntament de Manresa destinarà dos milions d’euros a educar els manresans en la utilització del nou sistema de recollida de la brossa, que es posarà en marxa a la tardor, i el regidor responsable, Pol Huguet, ha començat a fer pedagogia utilitzant un llenguat ge que li agraïm sincerament. És habitual que el desplegament de contenidors que només són accessibles amb una targeta i amb unes normes concretes sigui descrit pels ajuntaments com a contenidors amb xip o contenidors intel·ligents. En realitat, la gran diferència amb els actuals és que són contenidors tancats i amb un ús pautat i limitat. El regidor Huguet va parlar al ple de contenidors tancats, va afirmar que es modificaran hàbits de vida de 78.000 persones i que el gran canvi és que el reciclatge ja no serà voluntari, sinó obligat, i que només podrà escapar-se’n qui accepti tenir a casa dies i dies la brossa empudegant. És gratificant aquest bany de claredat, tan inusual en el llenguatge eufemístic i sovint tanoca dels governs municipals. Efectivament, serà un gran canvi, generarà incomoditats i caldrà molta informació perquè la gent ho entengui. Molta. Però es fa per una bona causa. Per això val la pena, si ho fan bé.