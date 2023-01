Mascles extraviats

L’humor és com la vaselina. Una cosa que podria resultar incòmoda, molesta o dolorosa, t’acaba entrant com si res. I crec que Machos alfa, una de les sèries de moda a Netflix, té bastant això. A més a més, si tenim en compte el fil argumental, la metàfora de la vaselina no sembla gaire fora de lloc. Confesso que m’hi vaig acostar amb totes les cauteles del món perquè és terreny relliscós: caricatura, frivolitat, cunyadisme... Els riscos són presents, però els (i les) mascles alfa superen la prova amb bona nota, almenys segons la meva opinió.

Els diàlegs són enginyosos, el treball actoral (d’ells i d’elles), molt eficient, i les rialles flueixen de manera natural, tot i que la trama estigui plena de càrregues de profunditat. Tant de bo a la vida real fóssim capaços de gestionar situacions tan complexes de la manera com les afronten els personatges. Perquè, siguem francs (i franques), ¿què podria passar si a un directiu triomfador el fan fora de la tele perquè el seu lloc l’ocuparà una dona? Doncs que la seva idea força per explicar-ho possiblement sigui que «s’ha trencat el sostre de vidre i m’ha agafat a mi a sota». Masclisme defensiu de manual. O ¿com se suposa que pot reaccionar un tio que li posa les banyes a la seva parella des de temps immemorials quan ella li proposa obrir la relació? És a dir, follar amb altra gent però sense haver d’amagar-se’n. Respon que ni parlar-ne. Masclisme selectiu. És clar que en aquest joc de miralls en què els homes surten més mal parats per mèrits propis també hi apareixen altres contradiccions. La insuportable influencer que encarna María Hervás, per exemple, no tolera que el seu company sentimental, un Fernando Gil Bertinado al màxim, es retrobi amb l’èxit a base de prendre-li followers a ella. I després hi ha l’adolescent que intenta organitzar la vida sexual del seu pare separat, en mode Tinder, que encarna a la perfecció l’exagerat empoderament dels fills. En resum: no m’estranya que Machos alfa estigui en tantes converses i triomfi a tants països, perquè regira tripes a base de riure’ns de nosaltres mateixos. Magnífica recepta.