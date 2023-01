Impediments tècnics en les actuacions urbanístiques

Arquitecte, diuen diuen diuen... que ho soc. Només un paperot , signat pel campechano, ho certifica.

Gràcies a la seva intervenció, puc exercir i viure del que realment m’apassiona.

La pega és que, a voltes, topem amb personatges complexos. Amb raonaments molt esbiaixats dins les administracions. Distorsionadors del que ens unifica com a societat. Aliens al fet, fonamental, que els obliga a treballar al servei de la ciutadania....

No cal pas arribar a llegir en «vertical» per proposar problemàtiques inventades i pals a les rodes. Tan sols una senzilla lectura «literal» de les normatives, sense innecessàries interpretacions.

Si sou persones, veïnes o no de Sant Fruitós de Bages, propietàries de finques i us heu trobat amb impediments tècnics normatius a l’hora de procurar alguna actuació urbanística per tal de mantenir o reformar el vostre patrimoni a nivell de la preceptiva intervenció municipal ( amb independència, evidentment, del vostre color polític ); us convido a fer pinya i front comú!

La voluntat és fer baixar del burro a qui hauria d’estar caminant al nostre costat.