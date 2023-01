Transport inaccessible per a persones amb discapacitat

Accedir a l’anomenat espai minusvàlid deu ser per als afortunats mortals que tinguin una cadira de rodes voladora, oi?

En alguns dels busos de Manresa a Sant Vicenç de Castellet, sobretot els de fora de les hores punta, et trobes que l’entrada, al principi del bus té quatre esglaons, i la sortida (o entrada per a minusvàlids) també té quatre formosos esglaons que fan l’accessibilitat al bus d’allò més inaccessible.

A l’estació de la Renfe de Manresa, cada dos per tres no funciona l’ascensor per accedir a les vies 3 i 4. Aleshores o baixes per les escales, si pots, o has de travessar les vies si et volen obrir les reixes, o directament no pots agafar el tren.

Agafeu el transport públic, sí senyor! Si és que hi podeu pujar, és clar. O si podeu pagar-lo. Avui he anat als Catalans, i resulta que les meves T-10 Casual d’una i dues zones havien caducat el 15 de gener! Oh, sorpresa! No el 28 de febrer, ni el 31 de març. ATM al·lega que caduquen abans perquè tenien descompte, però és que jo tenia una comprada sense descompte i també ha caducat! Ah, i la devolució de la fiança de 10 euros de la Renfe encara l’estic esperant...

Pel que fa al transport públic accessible a la nostra comarca només ho són els Catalans, que sempre tenen un vagó adaptat i pràcticament sempre hi funcionen els ascensors tant a Sant Vicenç com a les estacions de Manresa.