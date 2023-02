Engrunes a la C-55

Les millores que en l’edició d’ahir explicàvem que estaven sent debatudes dins de la negociació dels pressupostos entre el PSC i ERC han estat incorporades al pacte que ahir mateix van comunicar les dues parts. Per al PSC, suposa que s’accepta allò que al desembre va fer públic que proposaria per a la Catalunya central. Per a ERC, és el fruit de la constància del Consell Comarcal, com es va afanyar a reivindicar ahir el seu republicà president. Discernir de qui és el mèrit resulta difícil, però tant se val. En qualsevol cas, és un mèrit molt petit pel que suposa que l’única carretera gratuïta que comunica el Bages amb Barcelona -i també els municipis del sud del Bages entre ells, i amb Manresa- sigui una infracarretera que no ofereix cap fiabilitat perquè en qualsevol moment hi pots quedar atrapat per la més mínima incidència. Contra aquest greuge, una inversió (caldrà, a més, veure si s’executa) de vuit milions, que només aportaran una millora realment significativa (un carril més en 1,2 quilòmetres) i trenta milions per redactar projectes, són una nimietat. O sigui que gràcies, però no és això, gràcies. O la C-55 esdevé tan important com la B-40, o no hi ha res a fer.