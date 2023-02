L’acord acorda acordar un acord

L’acord entre el Govern i el PSC per aprovar els pressupostos del 2023 inclou aquest paràgraf: «Acordar, durant el 2023, amb el Govern d’Espanya una comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya amb l’objectiu de transformar l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat perquè guanyi capacitat».

O sigui: l’acord acorda acordar una comissió que permeti acordar el futur de l’aeroport.

Sense dubtar de la bona voluntat de tots plegats, això és xutar la pilota endavant per escapar-se d’una situació envitricollada, d’aquelles on ningú no pot cedir sense quedar malament. Gràcies al xut d’allunyament, cap de les dues parts no s’ha d’empassar res, perquè els gripaus i les rodes de molí són facturades en direcció a l’any que ve. I l’any que ve és molt lluny. A més a més, Les comissions tenen la capacitat d’eternitzar-se; ja saben el que diuen que va dir Napoleó sobre els seus efectes paralitzants en la resolució de problemes.

L’acord sobre els pressupostos també inclou diners per redactar el projecte de variant de la C-55 a Castellgalí «amb previsió d’execució de les obres entre el 2024-2025», i el del de tercer carril entre aquesta població i Manresa «amb previsió d’execució de les obres durant el 2025». De previsions i de bones intencions les hemeroteques en van plenes i l’infern n’està empedrat. Salvador Illa va afirmar ahir que el pacte no és de legislatura sinó per als comptes d’enguany i prou; per tant, no suposa cap obligació per als següents. Les previsions d’execució d’obres que es formulin avui per a l’any que ve, i per a l’altre, gaudeixen alhora de presumpció de compliment i temor de fallida –que seria atribuïda a causes alienes a la part contractant, naturalment.

Abans que no s’aprovin les despeses grosses per convertir el paper dels projectes en quilòmetres d’asfalt i tones de formigó hauran passat les eleccions municipals i les generals. El paisatge podria ser diferent. I quan canvia el mapa, els itineraris es recalculen.