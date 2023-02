zona blava més normal

Quan, el gener del 2012, la zona blava de Manresa es va encarir fins als 1,8 euros l’hora, la capital del Bages va passar a tenir el dubtós honor d’oferir als seus ciutadans i visitants l’aparcament de superfície més car de Catalunya, i un dels més cars d’Espanya. De fet, l’única ciutat que era més cara que Manresa en totes les tarifes era Madrid. Barcelona, Sant Sebastià i Vitòria ho eren en alguns casos. Quedaven per sota des de Girona fins a Sant Cugat i des de Sevilla fins a la Corunya. Era una situació anormal, gairebé surrealista. I s’ha mantingut així, en bona part, fins ara mateix. La zona blava de Manresa, gestionada per Fomento, ha estat i és una anormalitat pel fet que l’Ajuntament tripartit va pactar amb la concessionària unes condicions que permetien afrontar els costos del pàrquing i la plaça de la Reforma. Res del que ha passat des de llavors no ha estat normal. Ara, la concessió s’acaba i el govern d’ERC i Junts no la renova. A partir del maig, la gestió serà municipal i el preu baixarà un 25%, fins als 1,5 euros l’hora, de manera que, previsiblement, Manresa deixarà de tenir un lideratge que no li convé. Per fi, la zona blava serà més o menys normal.