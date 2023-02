«Ch ch ch ch changes!»

El verb pronominal català mudar-se es pot traduir en anglès per turn into; exemple:

Quan la princesa va besar la granota, es va mudar en una altra granota.

When the princess kissed the frog, she turned into another frog.

També vol dir elegant, empolainat, de vint-i-un botó, cas en què equival al verb adverbial dress up i a les expressions dressed to the nines i in full feather. Exemple:

Al meu germà no li agrada gens mudar-se.

My brother hates to dress up.

Curiosament, de la mateixa manera que mudar-se, sense afegir-hi res més, vol dir anar a habitar en un altre lloc –per exemple, Ens mudem!– , el verb anglès move (pronunciat [muuv]), usat tot sol, vol dir el mateix: We’re moving!

Ara bé, quan es tracta de substituir una persona o una cosa per una altra de la mateixa categoria, el català és més propens a fer servir el verb canviar. Així canviem d’avió, canviem de metge o canviem de feina. La traducció d’aquests girs en anglès és una mica diferent: we change planes, change doctors o change jobs. A més, quan en català canviem d’opinió, en anglès we change our minds.

I el títol? Una salutació al gran artista David Bowie!