Coses que encara passen

Algunes creiem que el món està canviant. Som independents, obertes de ment i molt modernes. Ens envoltem de persones intel·ligents i no sortim de la nostra bombolla. Error. Aquest és el motiu pel qual és tan necessari viatjar de tant en tant, per no pensar que certes coses ja no passen o mirar cap a un altre costat. L’altre dia vaig tenir l’oportunitat de conèixer Kali Sudhra, una treballadora sexual especialitzada en tallers amb perspectiva feminista. El seu enfocament principal és explorar i presentar la sexualitat dissident, desafiant directament l’heteronormativitat blanca utilitzant el porno i la seva plataforma com a mitjà.

Vaig assistir a un dels seus famosos tallers de squirting. Sí, aquesta pràctica sexual que consisteix, resumint-ho molt, a aconseguir que les dones ejaculem. És molt interessant, prens consciència de com és el teu cos per dins, aprens coses i passes una estona envoltada de dones de diferents edats que es troben en un espai segur per comentar i parlar de sexe sense tabús. En un moment donat, una d’elles es va apartar del grup i em va preguntar com es podia estimular el clítoris des de dins si s’havia produït una circumcisió. Em vaig quedar una mica bloquejada i vaig preguntar: circumcisió? Sí. Va contestar ella. La van operar i li van treure la part exterior del clítoris. La vaig mirar molt seriosa i li vaig dir: No blanquegis la mutilació genital femenina! A la teva amiga (em va parlar d’una amiga) el que li han fet és una mutilació. Una ablació del clítoris.

Ella va assentir i a mi em va explotar el cap. Com pot ser que aquestes coses continuïn passant? És la primera vegada que conec un cas així en primera persona i la veritat és que em vaig sentir una mica incòmoda. Allà, parlant de sexualitat d’una manera tan bonica i lliure. Em vaig sentir malament per totes aquestes dones que continuen patint en el món aquesta violència tan bèstia i injusta. Però també em vaig sentir esperançada. Si algú així és capaç d’entrar en una botiga eròtica per no conformar-se amb el No plaer pretès, és que alguna cosa estem fent bé. Per sort, és impossible eliminar la part interna del clítoris. Per més que els foti a alguns.