L’atur millora

La Catalunya central ha tancat el gener amb unes millors dades de l’atur que al conjunt català. Mentre les dades del Ministeri de Treball apunten que l’atur a Catalunya ha començat amb un repunt de l’1,53% respecte del darrer mes del 2022 i que hi ha hagut un descens del 5,42% de les persones registrades respecte del gener de l’any passat, les dades detallades per comarques revelen que l’increment intermensual a la regió central ha estat menor, de l’1,04%, i que el descens interanual ha estat més elevat que al conjunt català (-5,51%). Són poques dècimes en ambdós casos, però capgiren una tendència que s’arrossegava des del començament del descens de l’atur motivat per la pandèmia, la primavera de fa dos anys. Són bones dades, que haurien de mantenir-se en el temps per valorar-ho com un comportament consolidat. En tot cas, el Bages, la comarca més poblada i amb el VAB més rellevant del territori, no experimenta el mateix fenomen. Caldria que el motor de la regió s’afegís a la tendència per arrossegar el conjunt cap a unes dades encara millors del mercat laboral.