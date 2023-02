Quan l’oficina et vol matar

En un dels molts moments memorables de Pacifiction, d’Albert Serra, una onada transporta l’espectador a l’era dels gegants, quan calia caminar mirant en totes direccions perquè la vida es podia acabar en la passa següent. En té prou el realitzador amb un rugit de l’oceà a la Polinèsia francesa per traslladar-nos a l’estat d’ànim temorós dels animals als quals els agrada continuar vivint perquè la supervivència no està, ni molt menys, garantida. Ho hauria pogut mostrar amb un inepte fent-se una selfie i morint esclafat, però ho fa amb un polític al qual se li posa la pell de gallina quan un camàlic local amb moto d’aigua el transporta sa i estalvi just pel costat de la monstruosa onada.

El polític assegura que moments com aquell demostren que cal sortir del despatx per viure la vida amb emoció i el conductor de la moto d’aigua li respon que el problema per a ell no és altre que la seva oficina –aquell oceà d’aigües brutals on treballa cada dia– el vol matar. Són situacions molt diferents. Tenim un percentatge molt important de la població treballant en oficines que es converteixen en castells emmurallats que els mantenen a recer de totes les inclemències. I això no sempre és bo.

Tenir el sou garantit dona tranquil·litat, però, a vegades, massa i tot. En entorns molt garantistes, com els de les administracions públiques, hi ha treballadors què ja no saben què fer perquè algú els canti la canya. Segur que la majoria treballen de valent i sort en tenim d’ells, però també n’hi ha, i ells en són perfectament conscients, que mantenen conductes impròpies de forma reiterada i s’aprofiten d’un sistema que és el resultat de moltes tensions i llargues evolucions històriques, de nissagues familiars arrelades en els mateixos aparells i en precedents que vicien la resolució d’aquestes dinàmiques per legisladors de curta volada que en els 4 anys que tenen per endavant fins a les properes eleccions no se’ls passa pel cap embolicar-se en llibres de cavalleries.

Com el protagonista de la darrera genialitat d’Albert Serra, els polítics veuen l’onada gegantina, són perfectament conscients del que generarà i el que fan és demanar al camàlic de torn que doni gas al vehicle quan la cosa es posa lletja.

Fa anys i panys que aquest diari que teniu entre les mans publica estudis i alertes sobre la manca de metges. I si no hi ha metges, què passa? Doncs que sobren pacients, quan el que hauria de sobrar són polítics que no plantin cara.