Ajut per atrevir-s’hi

Dies enrere vam saber que el Mollussa, equip que comparteix grup de la Primera Catalana de futbol masculí amb la Pirinaica, l’Igualada i el San Mauro, havia decidit expulsar del seu camp per a la resta de la temporada els membres del grup Urba’S 13. Potser alguns els recordeu perquè són els mateixos que fa dues setmanes van estomacar alguns aficionats del conjunt manresà, de la Piri, en el partit de lliga que va enfrontar les dues formacions a la barriada de la Mion de la capital bagenca.

Aquest grupuscle ja tenia antecedents, com un de fa un any, quan van agredir un futbolista del Tàrrega. Si s’entra en les seves xarxes socials, a part de les seves proclames, legítimes, a favor del seu equip, sobta un fet: en totes les seves fotografies, les cares dels seus integrants apareixen difuminades o pixelades perquè no se’n conegui la identitat.

És evident que si no tens por que se’t reconegui, no ocultes la cara per animar els teus jugadors. Segurament la junta del Mollerussa no se sent gaire a gust amb el fet que aquest tipus de personal criï una fama que no és la millor per a l’entitat, però sovint els seus dirigents han d’aguantar per por de què pugui passar si emprenen mesures com la que han adoptat ara. La gent violenta fa por, i en entorns no gaire grans, possiblement més. Per això caldria que, des d’on fos, les directives dels clubs que fan el que han de fer i expulsen els violents dels camps rebin tot el suport, tant d’organismes com de força pública. Potser serà l’única manera d’aconseguir que els que necessitin ocultar-se la cara no trobin en l’esport un entorn propici per fer el que no han de fer.