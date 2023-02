En record de Josep Maria Espinàs

Acaba de morir als 95 anys Josep Maria Espinàs. Va estudiar la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona, va col·laborar a la revista barcelonina Destino, és Creu de Sant Jordi, va rebre el Premi Nacional de Periodisme, també el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, entre altres distincions, i durant anys va fer un article diari a l’Avui i, posteriorment, a El Periódico. Al mateix temps va destacar en el món literari i també va rebre reconeixements com els premis Joanot Martorell, Víctor Català i Sant Jordi.

Va defensar des de molt jove els drets nacionals i lingüístics de Catalunya, o, encara millor, els dels Països Catalans. Va ser un dels fundadors dels Setze Jutges, per tant, és pare de la Nova Cançó catalana, nascuda en els anys més foscos de la dictadura militar espanyola del general Franco. Té una important discografia i cap a un centenar de llibres publicats. Juntament amb Jaume Picas, va escriure la lletra del Cant del Barça. I ompliríem pàgines i més pàgines del diari parlant d’ell, de la seva bonhomia, saviesa i bona feina. Feia un programa a TV3 d’entrevistes excepcionals. En recordo algunes a Salvador Espriu, Amigó de Bonet, Cecília de Berga, Maria del Mar Bonet, per exemple.

El vaig conèixer i havia fet més d’una xerradeta amb ell. En recordo especialment una de l’any 1984 al restaurant del Passeig de Gràcia de Barcelona La Punyalada (ell tenia fama de fer notes manuscrites i llegir molt en diferents cafès o restaurants de Barcelona). En aquesta ocasió, jo li vaig lliurar molt content el meu llibre publicat per l’editorial El Llamp de Barcelona, El català al món, i quina fou la meva sorpresa en veure que al cap de tres dies li va dedicar el seu article a l’Avui. Evidentment el mateix dia li vaig trametre una carta d’agraïment.

La seva tasca fou increïble en tot el que feia. Voldria recordar només un dels seus llibres, A peu pels camins de cendra, publicat a Barcelona, a la seva editorial, La Campana, l’any 1994. Narra el seu pas per terres del Berguedà, després del primer dels grans incendis que assolaren la comarca.

Va destacar com a promotor musical, cantant, novel·lista, periodista, home de tele i persona lligada a la vida cultural de la Catalunya durant dècades.

Una persona es manté viva mentre el seu record segueix viu entre els qui l’admiraren o coneixen i, amb prop de cent llibres, milers d’articles periodístics, el Cant del Barça, desenes de cançons i discs, centenars d’entrevistes a TV3, Josep Maria Espinàs es mantindrà viu en els nostres cors i en la nostra memòria molts i molts anys.