Tartamut en cap

El president dels Estats Units pronunciarà avui el discurs de l’Estat de la Unió, o sigui que gairebé segur que, sigui l’hora que sigui ara mateix, segur que Joe Biden està assajant. És el discurs més important de l’any i el president hi ha de fer un bon paper. Té molt poc a guanyar si ho fa bé, però molt a perdre si ho fa malament. I en el cas de Biden, hi ha un motiu per preocupar-se: la tartamudesa que arrossega des de petit i que ha superat en bona part, però no del tot, li posa una pell de plàtan al davant cada vegada que ha de parlar en públic. I avui ho farà estona: històricament els discursos de la Unió no passaven gaire de la mitja hora (Reagan, que era un orador professional, no va superar mai els 44 minuts), però Clinton va imposar els metratges de més d’una hora (Trump, incontinent, va arribar als 82 minuts) i els dos que ha pronunciat Biden fins ara han superat lleugerament l’hora. Vuit mil paraules són una pila de paranys on entrebancar-se. Biden no s’amaga que assaja metòdicament, repetint i repetint, durant dies, abans de pujar a l’estrada. I se’n surt molt bé. La tartamudesa ja no és gaire habitual entre nosaltres, perquè ara se sap com corregir-la, però per a qualsevol que tingui un problema de parla, o qualsevol altre defecte físic, avui, a Washington, hi una demostració estimulant de que l’esforç fa miracles.