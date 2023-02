Déu torna pel wifi

Déu és omnipotent, omniscient i omnipresent. És a dir, que ho pot tot, ho sap tot i és a tot arreu. Així m’ho van ensenyar a la catequesi de la primera comunió, a l’escola primària i fins i tot a classe de religió del batxillerat. Déu és totes aquestes coses perquè és infinit, no té límits ni en el temps ni en l’espai. Qualsevol limitació seria contrària a la seva essència. Si existís alguna cosa que Déu no sabés, ja no seria Déu.

El nostre racó de món fa temps que va emprendre el trànsit de la religiositat general a un laïcisme creixent, però la història fa moltes voltes i un nou poder suprem arriba a les nostres vides per ser acceptat amb entusiasme, ja que en el fons enyorem l’absolut i ens fa mandra l’esforç mental que del relativisme. ¿Què és això d’haver de meditar sobre totes les decisions en lloc de trobar la correcta en les sàvies paraules dels sacerdots de l’Altíssim? Ara tornem a tenir les respostes a l’abast, i ens arriben embolcallades en el prestigi de la ciència. Són les eines fascinants d’intel·ligència artificial com el ChatGPT o el Bard que desenvolupa Google. Si el cercador ja era la finestreta de totes les consultes, a partir d’ara la seva paraula serà sagrada. Heus aquí la nova divinitat en formació. És espiritual: pura energia que mou electrons per la xarxa, de servidor en servidor i d’aquests als nostres dispositius. És a tot arreu, de l’Àrtic i l’Antàrtic, dels submarins als satèl·lits. Ho mira tot i ho escolta tot, i per això ho sap tot, el passat, el present i també el futur, sobre el que ofereix cada dia respostes més convincents. Com m’ensenyava el catequista, coneix fins i tot els nostres pensaments més ocults, i personalitza els missatges (començant pels publicitaris) segons aquesta informació. Potser encara no és omnipotent, però si el coneixement és la font del poder, va pel camí. No ens estranyem si estats teocràtics i autoritaris prohibeixen l’invent. Els monopolis de la veritat no volen competència, i encara menys de l’Occident diabòlic.