Senyor músic, acceleri

Tots els que tenim un plat que permet regular la velocitat de reproducció hem provat d’alentir o accelerar un vinil per veure què passa. I normalment, el que passa és que la música perd tot el sentit. Però, naturalment, depèn de la música que sigui. Quan els seus ingredients són només un ritme i una veu deformada per l’autotune alterar la velocitat pot ser tan irrellevant com la mateixa cançó. I també depèn del públic: si l’audiència demana a la música el mateix que demana a qualsevol reel risible la velocitat no importa, i la música tampoc. Per això les versions sped up (accelerades) s’han convertit en un fenomen a TikTok i comencen a convertir-se en un nou estàndard. Billboard calcula que el 80% dels temes més escoltats a TikTok estan accelerats, i Spotify ha creat una playlist d’accelerats que va com una bala. Veient la força de la nova moda, la indústria (el que en queda) comença a plantejar als artistes de gran consum que tots els nous temes tinguin, ja d’entrada, una versió original i una versió sped up. Que tot quedi a casa. El problema serà que, si la doble versió s’imposa, les dues versions passaran a ser equivalents i totes dues seran l’original d’una tonteria. I el volum mundial de música digna de ser ignorada es doblarà automàticament.