Caçadors o assassins?

Les escopetes dels caçadors han estat presents als boscos catalans des de fa moltes dècades. De fet, l’activitat de caçar és inherent en l’espècie humana des de la mateixa prehistòria. Tot i això, el sentit que té l’acció de caçar ja no és el mateix que fa segles. Abans era per poder subsistir i ara té un caire purament recreatiu que, de pas, ajuda a controlar les poblacions d’algunes espècies d’animals com els senglars o els cabirols, entre altres.

Aquesta setmana vaig poder parlar amb alguns caçadors per un reportatge sobre l’excés de població de senglars i les mesures que es fan per regular-la. Parlant amb els caçadors arribes a la conclusió que cada cop se senten més menyspreats per part de la visió pública. La societat ha evolucionat i ara té un pensament més animalista, una evolució que era totalment necessària, però que pot generar problemes si es porta a l’extrem. En aquest punt es troben els caçadors. Des d’una visió urbanita es pot pensar que els caçadors són persones que dediquen els diumenges a agafar l’escopeta, anar al bosc i exterminar tot el que trobin per satisfer un instint assassí. Però aquesta no és la realitat. Els caçadors estan sotmesos a normatives que fan que la seva activitat sigui segura. Accidents, com en moltes altres activitats, n’hi pot haver , però estan en el seu dret de sortir a caçar ja que, de rebot, ajuden a regular les poblacions d’algunes espècies que generen problemes als agricultors i ramaders que viuen de la terra.

Els caçadors, que cada cop són menys, segueixen sortint als boscos. Ho fan senyalitzant les zones on duran a terme les batudes. Però ara hi ha més afluència als boscos que fa uns anys. Senderistes, ciclistes, gent que surt a buscar bolets i fins i tot motoristes. De fet aquesta és una de les demandes dels caçadors, que no només es reguli la seva activitat sinó que es reguli l’accés al medi ambient de tothom que hi desenvolupi alguna activitat. De moment, hi conviuen tots. El que sap greu és el que explicaven els dos caçadors, que en els últims anys quan surten a caçar i es troben a algú, no és estrany que rebin insults.

Per aquest motiu els caçadors consideren que hi ha un desconeixement general sobre la seva activitat i que seria bo poder explicar a la societat que no són assassins i la funció que compleixen. A dia d’avui la caça continua sent el mètode més eficaç per regular la població de senglars i cabirols. Veurem com evoluciona el tema tenint en compte que la Generalitat vol optar per altres mètodes i no dependre tant de les escopetes.