La mascareta és cortesia

Fent zàping m’entrebanco amb una sèrie d’animació japonesa. Un grup d’infants ocupa el compartiment d’un tren. Una de les criatures porta una mascareta, i quan li comenten explica que «estic constipada». Els altres es donen per satisfets i la conversa canvia de tema. I jo de cadena. Però em quedo pensant.

La nena no ha dit «per no constipar-me» sinó «perquè estic constipada». No s’ha posat la mascareta per protegir-se ella mateixa, sinó per protegir les persones del seu voltant, per no encomanar el seu refredat als companys de viatge, de classe, de jocs o del que sigui. La seva mascareta és un signe de bona educació i de responsabilitat cívica.

El refredat ja el té. Cap tapaboques no li estalviarà. Es tracta de no fer mal als altres, de no perjudicar-los per omissió, desídia o irresponsabilitat.

No és aquesta l’actitud cap a la mascareta en la nostra banda de món. En general, si més no. Les excepcions són elogiables però em temo que minoritàries. Ens l’hem posada perquè ho manava l’autoritat i ens podia caure una multa, o per evitar que el virus de la covid penetrés als nostres pulmons. Però la principal utilitat del model més estès era justament la contrària: fer més difícil que els infectats sense símptomes escampessin la malaltia.

Ens llevem amb el nas tapat i un cert malestar, o amb tos, o amb dècimes, i sortim al carrer com si res, sense posar cap obstacle a les gotetes d’humitat de la nostra respiració, plenes de virus del refredat o del grip que comença a manifestar-se. Pugem a l’autobús, compartim cotxe, passem vuit hores al lloc de treball, dues amb els amics i la resta amb la família, i si al cap de tres dies comencen a caure, pensem: mira, han agafat el mateix que jo.

Aquesta setmana s’ha decretat el final de la mascareta obligatòria al transport públic. La imposició ja era poc respectada, i els qui se’n queixaven s’arriscaven a rebre un moc per resposta. Un moc metafòric; els altres, els que fan gastar mocadors, vindrien després.