Respira el teu fum

Un estudi que sembla solvent i del qual informàvem ahir conclou que la contaminació atmosfèrica produïda per la crema de biomassa (més senzill: el fum de la llenya) pot arribar a ser tan nociu per a la salut com les emissions dels vehicles de motor. I detalla que, als llocs on hi ha abundància de llars de foc, estufes de llenya o crema de rostolls, i on es produeixen sovint fenòmens d’inversió tèrmica que dificulten la renovació de l’aire a nivell de terra (el que passa molt sovint a Manresa a l’hivern), l’aire pot ser tan tòxic com a la Diagonal. Són conclusions que haurien de fer rumiar seriosament sobre on i quan es permet cremar coses. Encendre els rostolls a prop d’una àrea urbana hauria d’estar molt controlat, i també les estufes i llars de foc a les ciutats. Ja no és només una qüestió de salut, sinó de pur veïnatge. Una sola estufa cremant a tot drap pot empudegar molta gent. I en un barri on hi hagi cases unifamiliars amb llar de foc rodejades de blocs de pisos, el fum dels que cremen llenya va a parar a les habitacions dels veïns del costat, que no poden ni obrir les finestres. La roba estesa queda impregnada d’una pudor irrespirable. No hauria d’estar permès enviar a casa dels altres el fum de la teva llenya. I si, a més, resulta que el fum ens omple els pulmons de partícules cancerígenes, ja no cal ni parlar-ne: no ens fumeu.