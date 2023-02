Torà i Biosca

Biosca no arriba als dos-cents habitants. Torà és un poble d’una certa entitat, però no arriba als mil tres-cents. Tots dos necessiten rebre els serveis bàsics en un municipi més gran. Però la seva capital de comarca, Cervera, és lluny i és desavinent; en canvi, Solsona és a prop. Per aquesta raó, i altres de tipus històric i social, els dos pobles han estat tradicionalment molt vinculats al Solsonès i poc a la Segarra, la comarca de la qual formen part. Per ajustar la seva situació, fa dotze anys van iniciar una tramitació burocràtica que ha de permetre que, tal com estableix la llei, puguin ser assignades al Solsonès i a la Catalunya central. No hi ha res que ho impedeixi. Res, si es descompta la incompetència i la desgana política. S’assembla molt al que passa amb l’Alta Segarra, situada per la Generalitat en una terra de ningú expressament prohibida per la llei. Tot just ara, el cas de Biosca i Torà serà debatut al Parlament. No hi ha acord polític sobre què fer amb ells però sembla que, si més no, el tema fa un pas endavant. Coincideix amb el moment que el Govern expressa la voluntat de desencallar la creació de la comarca del Lluçanès. Per fi, Biosca i Torà tenen un horitzó. Ja era hora.