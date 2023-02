Una llei de barris verds per A Manresa

El 22 de desembre passat es va aprovar al Parlament la Llei de Barris Verds presentada per En Comú Podem. Ara, amb l’acord de pressupostos, es garanteix que hi haurà diners per executar-la. I són grans notícies. I què és aquesta llei? Què significa per a Manresa i els seus barris? Doncs bé, com ja ens explicava el diputat Marc Parés quan va presentar la llei a veïns i veïnes de Manresa al barri de les Escodines ara fa prop d’un any, aquesta llei permetrà a ajuntaments de tot Catalunya desenvolupar canvis reals en els barris més vulnerables i combatre l’emergència climàtica, apostant per l’urbanisme ecològic, la rehabilitació́ residencial i la renovació́ urbana. És un canvi de paradigma, una nova mirada als nostres barris i una mirada verda, però també social i humana.

Entre els seus objectius hi ha millorar les condicions de vida en els barris amb més vulnerabilitat urbana, social i ambiental, amb especial atenció a les necessitats de les dones i dels col·lectius més vulnerables, així com mitigar el canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes, afrontar els dèficits urbanístics, ja sigui la degradació de l’espai públic, la falta d’accessibilitat o de zones verdes, la baixa qualitat dels habitatges, la falta d’equipaments, l’accés a l’energia i la dotació de serveis ambientals, recuperar i promocionar l’activitat econòmica dels barris, tot enfortint l’ocupació , l’economia social i solidària i el cooperativisme, així com el comerç de proximitat, de la mà de l’autoorganització veïnal i comunitària.

L’aprovació de la llei vol dir el compromís d’aprovar les bases de la primera convocatòria abans de finals d’aquest any i la creació de l’oficina tècnica per donar suport als municipis que s’hi vulguin adherir per executar a partir del 2024.

Per a Manresa, és una gran oportunitat, sobretot per al Centre Històric i també per al Xup. De fet, els barris del Xup i de les Escodines són clarament els que pateixen més les desigualtats i els qui tenen més necessitats de regeneració urbana a la nostra ciutat.

El Xup necessita una aposta pels seus espais verds, per dignificar els habitatges, per millorar els seus equipaments... En general, una aposta que el tregui d’un oblit de massa anys per part de l’Ajuntament.

També ens cal un ajuntament valent, decidit a donar al Centre Històric (Barri Vell, Escodines i Vic-Remei) les eines per a la rehabilitació d’habitatges, per a la seva adequació energètica i per a uns espais públics més verds i amables i amb una activitat comercial i social reactivada.

Manresa En Comú Podem ens comprometem , des del primer dia de mandat, a iniciar la redacció dels projectes necessaris per ser dels primers municipis a presentar-nos a les convocatòries per fer una realitat la intervenció integral que necessita el Xup i el Centre Històric.

No aprofitar aquesta gran oportunitat seria una irresponsabilitat, i insten la resta de forces polítiques a fer-se seva la llei i treballar conjuntament per fer-ho possible. Per Manresa i els seus barris, per la gent.