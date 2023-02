Si es vota, es vota

El Govern de la Generalitat, a través del secretari de Governs Locals, el solsoní i exalcalde de Solsona, David Rodríguez, ha expressat la seva voluntat decidida de fer realitat la comarca del Lluçanès abans de les eleccions municipals, per tal que aquests comicis facin possible la constitució del nou Consell Comarcal. La creació de la comarca es va decidir en una consulta realitzada el 2015 en la qual el sí va obtenir el 70% dels vots. Tal com era d’esperar, el sí no va guanyar a tots els pobles. Però el referèndum va ser convocat fent constar, amb l’aprovació de tots els ajuntaments, que s’aplicaria el resultat conjunt. Immediatament, als pobles on va guanyar el no els ajuntaments (entre ells Sant Feliu Saserra, del Bages, i Santa Maria de Merlès, del Berguedà) van començar a tenir dubtes. I el procés està encallat, tot i que el procediment burocràtic està molt avançat. El que ha de fer la Generalitat és molt clar: es va votar amb tots els requisits, i cal aplicar la votació. Cal fer-ho amb la diplomàcia necessària i amb el màxim de diàleg, però allò responsable i seriós és aplicar el que es va votar. Altra cosa només pot generar descrèdit de les institucions.