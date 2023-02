El problema no són les carpes

Aquesta setmana, el diari s’ha fet ressò del malestar que hi ha entre els pescadors per un decret estatal que estableix que les carpes són una espècie invasora i per una llei, també estatal, que dicta que aquestes espècies s’han d’eliminar directament, que és el que es va fer amb els peixos que van treure del llac de l’Agulla de Manresa, que han hagut de buidar del tot per substituir unes vàlvules. Algunes comunitats autònomes han decidit naturalitzar la carpa. No és el cas de Catalunya. A la normativa de la Generalitat pel que fa als concursos de pesca queda clar: «Totes les competicions s’han de realitzar en la modalitat sense mort, llevat de les espècies exòtiques» del decret esmentat. Els pescadors a qui va consultar aquest diari van coincidir a dir que ells no pensen matar cap carpa per molta llei que ho digui, i van apel·lar al sentit comú, tenint en compte que la carpa es troba entre nosaltres des de fa 2.000 anys. Un expert en medi ambient amb qui també va parlar Regió7 va incidir en el fet que tot el que es trobés al llac fossin espècies invasores. Va remarcar que aquesta és l’autèntica tragèdia perquè el llac és un mirall del riu. Per la seva part, el president de la Federació Catalana de Pesca i ‘Casting’ (una modalitat concreta de pesca) i vicepresident de la Federació Espanyola de Pesca i ‘Casting’, va voler posar l’accent en aquest mal estat dels rius. Va lamentar que estan esgotats pel que fa als cabals i que l’aigua que hi va a parar després de passar per les depuradores, si bé hi arriba amb la «porqueria biològica tractada», no ho fa pel que fa als fàrmacs i fitosanitaris. Posava l’exemple de les pastilles que prenen les dones per no quedar embarassades, que «fan que els ous no fecundin». Esmentava, alhora, el tema de la cada cop més evident sedimentació del llit dels rius, que impedeix que hi visquin macroinvertebrats dels quals s’alimentaven molts peixos, i, si es trenca la cadena alimentària, ja sabem què passa. Un altre membre de la federació hi coincidia i aportava més informació. Deia que les preses dels pantans fan de barrera i afavoreixen que el fons dels rius es vagi sedimentant. S’hi suma que les concessions a empreses elèctriques com Endesa i Naturgy per generar electricitat funcionen buidant el fons dels pantans a través d’unes comportes. El fang que en surt és el que se sedimenta als rius. «D’una manera molt lenta, van matant els rius». Apuntava que «és més fàcil prohibir que gestionar». Vist això, és molt clar que tenir carpes és, a hores d’ara, el més petit dels problemes dels nostres rius.