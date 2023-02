Som «madonnes»

La reina del pop, Madonna, ambiciosa, innovadora i provocativa com sempre, als 64 anys està de gira mundial, i no queden entrades per ballar i cantar amb ella. Reinventant la seva imatge i el seu atractiu sexual, constitueix la prova evident que les menos (menopàusiques) són molt més. S’ha fet a si mateixa, com tantes dones que es reafirmen en la seva edat, els seus cossos desitjables i la seva capacitat física i intel·lectual. Em mira rient una amiga: en tinc cinquanta i soc molt guapa.

Quan a tot Europa es retarda l’edat de jubilació, a la Gran Bretanya discuteixen una llei que faci il·legal marginar les dones menopàusiques. Es passa de discriminar-les en la seva carrera quan estan en edat fèrtil per por que quedin embarassades a anar-les apartant a partir dels 45, per velles suposicions biològiques, com si no poguessin aprendre coses noves o fins i tot liderar millor. Als homes se’ls comença a marginar 10 anys més tard, als 55.

La menopausa no és una malaltia; és una etapa sana de la vida. És clar que cal conèixer els canvis físics que comporta i saber que, si és necessari, són tractables. I reconèixer que cert malestar psíquic sovint arrenca de la pressió social. Bé està que es parli obertament de fogots, hormones, cremes, activitat física i de projectes futurs, en l’època vital en què millors decisions es prenen. Recorreguda una tirada, alguna cosa de viure s’ha après, les urgències es temperen i arriben les madures satisfaccions.

No me’n vaig d’aquesta columna sense dir que odio els anuncis de compreses per a les pèrdues d’orina, com si fossin totalment inevitables. És mentida. Tenim els exercicis de Kegel per enfortir el sòl pelvià, de manera que no se’ns n’escapi ni gota, ni gota, i permetin moviments de l’estil waka-waka en la millor etapa per gaudir del sexe.

La indústria vol vendre. És lícit. Però no s’ha de tolerar que mostrin les dones de mitjana edat com a éssers que ja no serveixen o ja no agraden. S’ha d’eliminar l’estigma a cops de maluc. I si no, que ho preguntin a l’àvia Madonna.