Una multa cada tretze minuts

La policia local de Manresa va fer 55 actuacions i va imposar 108 multes de trànsit cada dia de l’any passat. Ho explica L’apuntador, publicació mensual elaborada per l’Ajuntament que parla de l’Ajuntament des del punt de vista de l’Ajuntament, fet que en podria qüestionar la neutralitat però li dona accés a dades de primera ma.

El número de febrer dedica la portada i el reportatge inicial al tema «La policia local en xifres», i el titular destaca les «20.000 actuacions en un any». Es dedueix ràpidament que les 39.239 «denúncies per infraccions de trànsit» també en un any no es consideren «actuacions». Aquest terme es reserva a «tot allò que genera informe i registre policial», com ara «resposta a alertes i incidents» o «operatius de vigilància específics i controls», però no les multes, que no entren en el còmput. És un criteri de nomenclatura i estadística, però té uns efectes determinats en el «relat», que en diuen ara, ja que si es comptés d’una altra manera es projectaria una imatge diferent: Si les multes fossin actuacions, dues de cada tres actuacions serien multes.

Fent números surt una mitjana diària de 108 multes, que equivalen a una denúncia cada tretze minuts. Però la xifra es calcula sobre totes les hores del dia de tots els dies de l’any, de manera que en les hores diürnes dels dies laborables, fora de vacances, els formularis de denúncies es deuen omplir a un ritme molt superior, per dues raons: perquè hi ha més conductors circulant i perquè hi ha més guàrdies vigilant.

Trenta-nou mil multes de trànsit a Manresa al cap de l’any són moltes o poques? De fet, són una mica més que el nombre de vehicles domiciliats a la ciutat, i això significaria que cada vehicle va ser estadísticament multat una vegada. Però aquesta xifra també és una mitjana, tant enganyosa com, posem per cas, les de rendes salarials o relacions sexoafectives, rere les quals s’amaga la trista realitat que en matèria de diners, joia carnal i multes, uns tant i altres tant poc.