Per què desinflamar si pots guanyar?

Un ovni és un «objecte volador no identificat». Aquests dies la força aèria d’Estats Units s’està dedicant a abatre coses que volen i no saben ben bé què són. No en diuen «ovnis» perquè sona a plat volador extraterrestre, però els fan caure. Escarmentats pel cas del globus xinès, el Pentàgon dispara primer i interroga després les despulles de la cosa, si és que les troben. L’espai aeri nord-americà s’està convertint en un indret perillós i qualsevol dia llançaran un míssil contra un avió que no respon perquè se li ha espatllat l’electrònica. No hi ha cap raó per creure els estatunidencs es comportaran allà dalt d’una manera diferent de com ho fan aquí baix, i aquí baix es repeteixen els tirotejos entre civils i també dels uniformats. El món sencer s’està posant molt nerviós i quan això passa augmenta el perill que un error provoqui una gran foguera internacional.

En canvi, la interlocutòria del Tribunal Suprem que revisa les condemnes del Procés no és cap ovni. Per començar, no és un objecte volador, perquè la seva elevació és nul·la. I en segon lloc, és perfectament identificable. Es tracta d’un objecte polític amb aparença judicial classificable dins la categoria de rebregades al Govern, i s’emmarca en la pugna entre l’executiu d’esquerres i la magistratura de dretes. És un projectil de caps múltiples que en la seva dispersió ataca alhora els dos protagonistes de l’«operació desinflamació», Pedro Sánchez i ERC. Ve precedit d’una resolució del magistrat Pablo Llarena en termes quasi idèntics, i l’acompanya una pancarta que diu «som més llestos que vosaltres, colla d’ingenus». No costa gens d’identificar perquè fa constar la matrícula a les pàgines on s’aparta de la feina d’aplicar la llei per centrar-se en desautoritzar la tasca del legislatiu. I és també un anunci de l’armament de reserva que espera a ser disparat contra els dirigents independentistes pendents de seure al banc d els acusats. Desinflamació? Per què, si la derrota de l’enemic és a l’abast?