Manresa i les gàbies

El govern d’ERC i Junts va explicar ahir públicament, al costat dels veïns, les modificacions que es faran al parc Vila Closes de Manresa per deixar aquest espai net dels ferros que li han valgut el desagradable apel·latiu de parc de les gàbies. La inversió de 250.000 euros prevista al pressupost culmina uns compromisos adquirits ja fa deu anys per un altre govern i que s’han anat executant per fases, de manera que encara no s’havia arribat a una situació satisfactòria per als veïns. Ara, no per casualitat a les portes d’unes eleccions, i en un moment en què el govern està presentant tantes realitzacions i projectes com li és possible, es detalla què es farà durant aquest any per culminar el desmuntatge de les gàbies. Es el darrer capítol d’una història desafortunada. El darrer tripartit va deixar en mans dels serveis municipals d’urbanisme un projecte que és la màxima expressió del tarannà i la mentalitat que ha fet aquests serveis molt criticats, i els governs posteriors van adquirir compromisos de desmuntatge que van complir arrossegant els peus. Les gàbies han resumit mals molt manresans. Serà un alleujament deixar-les enrere.