El servei d’oncologia, Premi Sèquia

El 14 de febrer, el servei d’oncologia de l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa rep el Premi Sèquia 2023 en la seva setena edició. En el marc de les festes de la Llum, aquest premi (ben merescut) ve a reconèixer la tasca del personal sanitari del servei d’oncologia d’Althaia. I és que el jurat ha premiat l’activitat pionera en l’atenció integral dels pacients oncològics que desenvolupa, amb una gran professionalitat i humanitat, el servei d’oncologia. Aquest gran equip combina la recerca i l’atenció assistencial, una atenció que es caracteritza (com jo mateix ho he pogut comprovar), per la gran humanitat i la personalització en el tracte amb els malalt i les seves famílies.

En els meus disset anys d’infermer de la comunitat de Montserrat, vaig poder comprovar la gran sol·licitud del personal del servei d’oncologia en l’atenció als malalts de càncer. Recordo que quan acompanyava els monjos a l’hospital de dia de Manresa perquè rebessin tractament, trobava grans professionals (i perdoneu-me que no recordi tots els noms) com les infermeres Susanna i Teresa i la Dra. Montserrat Domènech. L’atenció i la sol·licitud d’infermeres i de metges, feien de l’hospital de dia un espai acollidor i lluminós, malgrat la gravetat d’alguns casos. El jurat, que molt encertadament ha concedit aquest premi al servei d’oncologia de l’hospital Sant Joan de Déu, ha valorat com a mereixedor del premi, l’humanisme i l’empatia del personal sanitari, que situa el benestar i la dignitat dels malalts en el centre de les seves activitats. Quan l’11 de febrer passat celebràvem la XXXI Jornada Mundial del Malalt, el papa ens recordava que «la malaltia forma part de la nostra experiència humana» i que quan «es viu en l’aïllament i l’abandonament i no va acompanyada de la cura i de la compassió, pot ser inhumana». El papa ens recordava el fet dolorós de la “persona colpejada i abandonada al marge del camí”, com passa amb «molts germans i germanes, quan més necessitats es troben d’ajuda». Per això el papa ens demana «un moment d’atenció» que ens mogui al «moviment interior de la compassió», que no és un sentiment de llàstima envers el qui pateix, sinó que és compartir el sofriment de l’altre i per tant, compatir amb els qui pateixen. Com diu el papa, «és important que tota l’Església es confronti amb l’exemple evangèlic del bon samarità, perquè es converteixi en un autèntic hospital de campanya». El servei d’oncologia fa seves les tres «HU» que el Dr. Lluís Guerrero, bon metge d’Althaia defensa per a la sanitat: que sigui «humana, humanista i humanitària». Només així, aquests bons professionals de la salut poden ajudar i confortar, (com el bon samarità) els qui es troben a terra, al marge del camí. En el seu missatge, el papa, mostrava «el sentiment de gratitud cap als qui treballen cada dia per la salut i la investigació», com els membres del servei d’oncologia de Sant Joan de Déu, guardonats amb el premi Sèquia 2023.