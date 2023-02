Hi ha ganes de PSC

El passat divendres, a la sala de la Plana de l’Om, Anjo Valentí va presentar en públic la seva candidatura a l’alcaldia de Manresa. El format de l’acte va ser en forma de diàleg amb en Salvador Illa, primer secretari del PSC. L’escenari sobri i senzill però alhora elegant, dues butaques blanques i una taula amb dues ampolles d’aigua, a l’esquerra dels oradors, la bandera de Manresa.

L’acte va ser introduït per un vídeo en el qual els tres alcaldes socialistes de Manresa, en Joan Cornet, en Jordi Valls i en Josep Camprubí acompanyaven al candidat. Tots tres van intervenir de manera molt breu, però van deixar empremta. Des de l’«estava tot per fer i no hi havia un duro» d’en Cornet, a «les postals» d’en Camprubí, o a «la responsabilitat d’heretar mil anys d’Història» d’en Valls.

A l’Anjo se’l va veure nerviós, el debut sempre imposa, però va dir tot allò que volia, potser massa coses, però va quedar clar que vol ser l’alcalde de la gent, practicant la política de proximitat a peu de carrer, escoltant, definint i desenvolupant la política de serveis que la ciutat necessita. També va voler deixar clar que ell és home de consensos i de crear ponts per assolir grans objectius, grans pactes de ciutat, que transformin i millorin el dia a dia. Vol una Manresa endreçada, cívica i segura, alhora que empàtica amb qui realment ho necessita. Una Manresa on tothom hi és comptat.

A l’hora del diàleg amb Salvador Illa va demanar una mirada nova per Manresa, alhora que també va voler deixar clar que «sense Manresa no es pot entendre Catalunya, i sense Catalunya no es pot entendre Manresa», l’Anjo a més de realçar els 35 milions d’euros que aquest any aporta el govern de l’Estat per a noves inversions a la ciutat, va remarcar que encara espera resposta del govern de la ciutat sobre la seva proposta que a la Fàbrica Nova a més de la Universitat Politècnica de Catalunya també hi tinguin cabuda la Fundació Universitària del Bages, Sant Andreu Salut i Althaia per tal de generar sinergies en l’àmbit del coneixement.

Un servidor ja fa anys que assisteix a actes d’aquesta mena, i només entrar ja vaig notar que em trobava davant d’una situació gairebé oblidada. Feia temps que en un acte socialista a Manresa no es respirava un ambient com aquell. Força gent que fa quatre anys segur que no hauria vingut, gent amb curiositat per escoltar quina era la proposta però sobretot gent disposada a col·laborar. Hi ha ganes de PSC.

És evident que el calendari hi va ajudar, fa pocs dies que el PSC, s’ha doctorat «Cum Laude» en política útil, demostrant que també des de l’oposició es pot ajudar a fer que el país avanci. Alguns opinadors ens diuen que el PSC ha tornat, quan el cert és que el PSC no ha marxat mai. Una altra cosa és que els independentistes obviessin la seva existència, però cal recordar-los que és l’últim guanyador de les eleccions a Catalunya. Ah!, i, per cert, que el PSC és l’únic partit que ha estat al Ple de l’Ajuntament de Manresa en tots els mandats municipals de la democràcia. Queda dit.