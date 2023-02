És capital que Manresa sigui capital

Aquesta darrera dècada Manresa ha afirmat diverses vegades la seva voluntat d’exercir un paper vertebrador en relació amb el conjunt de les terres de la Catalunya central. Ara és una reivindicació, però abans aquesta posició de capitalitat ningú la posava en dubte. Aquest desig coincideix avui amb la progressiva integració de la ciutat en les dinàmiques de la regió metropolitana de Barcelona i una desconnexió amb la Regió Central.

Aquestes dues tendències són contradictòries, si Manresa vol ser capital, no pot integrar-se a la capital del país perquè, si no, quedaria dissolta en un conglomerat de despersonalitzats municipis que acaben aspirant a ser un barri perifèric de Barcelona utilitzat per alimentar la feixuga administració de l’AMB. Aquestes dues tendències venen donades, en primer lloc, a conseqüència de les dinàmiques metropolitanes que s’estan estenent com una taca d’oli i truquen a les portes de casa nostra. El territori de l’entorn barceloní que manté vincles quotidians de relació i dependència mútua s’ha estès encara molt més, tot abastant poblacions que no mantenen entre elles continuïtat física. Així, la realitat metropolitana barcelonina ja supera avui de molt el seu cinturó i inclou poblacions més enllà de Montserrat. L’altra és perquè Manresa està buidant-se de contingut en benefici d’altres ciutats. La capital del Bages ja no és atractiva ni per a la gent de la comarca, que té més tendència anar a comprar a Vic, perquè li és més fàcil aparcar, s’ha protegit el seu comerç, és més segura, i, en definitiva, ha sabut fer-se més agradosa.

A vegades no calen grans obres faraòniques, sinó solucions precises que passen, per exemple, per fer una sortida a la C-16 (de nord a sud) a l’altura de Viladordis que connecti amb la nova avinguda dels Països Catalans, que actuï realment com a ronda de Manresa per a tots aquells que vinguin a la nostra ciutat. Més enllà de millorar els accessos per a les persones de la nostra conurbació, aquesta mesura serviria per descongestionar les principals artèries de la ciutat i, al seu torn, ajudaria a tenir una mobilitat interna més fluida. Aquesta execució hauria d’anar acompanyada de l’alliberació total de la zona blava i la creació d’estacionaments dissuasius que facilitin l’aparcament a Manresans i visitants.

Tinc l’honor d’encapçalar l’única candidatura manresanista que posa al centre dels nostres objectius (entre d’altres) la recuperació de la catalanitat i capitalitat de Manresa, dos conceptes indissociables de l’orgull de ser manresà que van dur a Manresa ser una ciutat important i esdevenir la capital natural de la Catalunya central. Però això només dependrà que aquest equip de manresans al qual m’he referit, que sabem com portar-ho als fets, tinguem l’oportunitat de fer-ho possible. La gent del FNC de Manresa ens fem càrrec que un bon govern per a Manresa no és només positiu per als manresans i manresanes, sinó per a tots els catalans de la Catalunya central i la resta de la nació, perquè una Manresa capital és l’antídot que té Catalunya per no quedar reduïda a «Barcelunya»