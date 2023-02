Joan Ribó, de Manresa a València

Si hi ha un batlle que m’agrada és el de la ciutat de València, Joan Ribó i Canut. Per cert, nascut a Manresa el 17 de setembre de l’any 1947. Ell va néixer a la clínica, on la seva mare es va desplaçar des d’Adrall (Ribera d’Urgellet, l’Alt Urgell) pel seu naixement. De petit va viure a Adrall, i de Manresa en va marxar al cap de quatre dies del seu naixement. Però ell és manresà de naixement, cada cop que haurà hagut de demanar una partida de naixement ho haurà hagut de fer a Manresa, i n’haurà hagut de demanar moltes per fer el batxillerat i els altres estudis o fer la mili i tot! Manresa, llavors, com ara, tenia molt bons pediatres, com el doctor Simeó Selga Ubach. Un que té tres anys menys que l’alcalde de València també va néixer a Manresa, però jo a la casa dels avis materns, aleshores era molt comú néixer a les cases, i al cap de sis o set dies vaig anar cap a Solsona a viure.

Va fer els estudis de batxillerat a Barcelona. A la Universitat Politècnica de València d’Enginyeria Agrònoma es va diplomar en Tecnologia d’Aliments. Va fer el seu doctorat a l’Institut Agroquímic de València, on després va continuar en tasques d’investigació. Va ser professor de la Universitat Politècnica de València durant uns anys en les Escoles Superiors d’Enginyers Agrònoms i Industrials, on va assumir durant dos anys el càrrec de director del Departament de Química. El 1978 va aprovar les oposicions de professor agregat de Física i Química d’ensenyament mitjà. Cinc anys més tard va aconseguir per concurs oposició la plaça de catedràtic. Des d’aquest moment va desenvolupar la seva tasca docent en els instituts de batxillerat: de Manises, Sorolla, Districte Marítim a València, i Meliana, on actualment té plaça en excedència per ser alcalde de València. La seva activitat política va començar a la universitat amb la participació en la constitució del Sindicat Democràtic. Després va ingressar en el Partit Comunista del País Valencià. A les eleccions a les Corts Valencianes de l’any 1995 va ocupar la cinquena posició en la llista electoral d’Esquerra Unida del País Valencià aconseguint l’acta de diputat. Anys més tard va tenir problemes amb una nova direcció comunista valenciana i que havia retornat a l’activitat docent. Es va incorporar de nou a la política activa l’any 2011 per tal d’encapçalar la candidatura de Compromís a les eleccions locals a la ciutat de València. Per primera vegada en la història, un partit nacionalista d’esquerres aconseguia representació al consistori del cap i casal amb tres escons i més del 9% dels vots, no foren suficients per tombar la majoria absoluta de l’alcaldessa Rita Barberà. Va ser a les eleccions municipals del 2015 quan Compromís amb Ribó al capdavant aconseguí trencar l’hegemonia de la dreta i va ser alcalde de la València. Ja m’hauria agradat que a Barcelona tinguéssim un alcalde com el de la capital del País Valencià, discret, treballador, nacionalista, valencianista, que va amb bicicleta a tot arreu i sense fer la comèdia ni tripijocs com d’altres. Joan Ribó ha convertit l’ús de la nostra llengua en normal a tota la ciutat de València i això és d’un mèrit increïble.